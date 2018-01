Al-Qaeda diz que Golfo, EUA e Iraque serão os próximos alvos O site da rede de TV do Catar Al-Jazira disse que um de seus correspondentes em Dubai recebeu ontem uma mensagem eletrônica do grupo Al-Qaeda dizendo que os próximos ataques serão lançados no Golfo Pérsico, nos Estados Unidos e no Iraque. A mensagem foi enviada pelo suposto militante do Al-Qaida identificado por Abu Mohammed al-Ablaj, o qual ontem informou que o grupo seria autor do atentado de sábado a um complexo residencial na Arábia Saudita.