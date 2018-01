Al-Qaeda diz que rebeldes controlam o Afeganistão O principal representante de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahri, disse que os mujahedeen, ou guerreiros sagrados, tomaram controle de boa parte do Afeganistão e que os americanos forma forçados a se esconder em "trincheiras", de acordo com um vídeo exibido pela TV Al-Jazira. Usando um turbante branco, o médico egípcio afirma que "o sul e o leste do Afeganistão tornaram-se campos totalmente abertos para os mujahedeen". "Os americanos estão amontoados em suas trincheiras, recusando-se a sair e enfrentar os guerreiros sagrados a despeito de serem provocados com bombas, tiros e o bloqueio de estradas. A defesa deles se concentra em ataques aéreos que desperdiçam o dinheiro da América para levantar poeira", diz al-Zawahiri.