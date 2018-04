Al-Qaeda do Iêmen confirma morte de líder

Não houve comentários sobre as reivindicações de autoridades e líderes tribais de que al-Dahab havia sido morto na quinta-feira em sua casa no sul do país por seu meio-irmão Hizam. Depois, foi informado que Hizam e 15 outros foram mortos por seguidores de Dahab.

As mortes ocorreram dias antes das eleições para aprovação do novo líder para substituir o presidente Ali Abdullah Saleh. Há um ano, levantes pedem a deposição de Saleh. As informações são da Associated Press.