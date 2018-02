Al-Qaeda do Magreb, no Mali, liberta refém francês O cidadão francês Pierre Camatte foi libertado ontem depois de ter ficado três meses em poder do grupo extremista Al-Qaeda do Magreb, no Mali. A libertação foi anunciada pelo governo francês, que participou das negociações, e acontece uma semana depois da prisão de quatro membros do grupo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.