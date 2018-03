Al-Qaeda é suspeita de ataque a embaixada A Al-Qaeda, ou algum grupo terrorista ligado a ela, é "provavelmente" a responsável pelo ataque contra a embaixada da Dinamarca no Paquistão, que matou seis pessoas anteontem e deixou, entre os feridos, a brasileira Maria Iraise Macena Nobre. As informações são do serviço de inteligência dinamarquês. A Al-Qaeda havia ameaçado atacar alvos dinamarqueses porque seus jornais publicaram pela segunda vez uma charge do Profeta Maomé.