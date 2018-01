Al-Qaeda e Taleban entram na Caxemira, diz Índia O ministro da Defesa da Índia, George Fernandes, disse que combatentes do grupo Al-Qaeda, de Osama bin Laden, e do Taleban estão cruzando a fronteira da Caxemira. "Temos informações de que os terroristas que estão no outro lado da fronteira são pessoas que vieram do Afeganistão, homens do Al-Qaeda e do Taleban," disse Fernandes. Um oficial de segurança da Índia na Caxemira disse que a inteligência está rastreando a presença da Al-Qaeda na Caxemira desde o colapso do Taleban no Afeganistão. O oficial disse ainda que há entre 2.500 e 3000 militantes na região, muitos dos quais devem ser membros sauditas do Al-Qaeda. Fernandes falou à rede independente Star News Television em resposta a um discurso do presidente paquistanês Pervez Musharraf, que disse que não havia mais infiltrações de militantes na faixa de cessar-fogo que separa as porções indiana e paquistanesa da Caxemira. Ministro está pessimista para negociar com Paquistão O ministro da Defesa da Índia, George Fernandes, disse que as opções disponíveis para negociação com o Paquistão estão diminuindo, uma vez que as medidas diplomáticas tomadas até o momento não parecem ter tido efeito de conter o terrorismo, como desejado. "Naturalmente, as opções se tornarão menores. Mas a opção que finalmente deverá prevalescer é algo que não posso comentar", afirmou Fernandes. No entanto, o Ministro afirmou que não utilizará a palavra "limite" para descrever a tensa relação atual entre ambos países. Fernandes contestou as declarações do presidente paquistanês Perves Musharraf de que não há infiltração de terroristas do Paquistão na Índia. Segundo ele, informações do serviço de inteligência dão conta de que mais ataques de militantes, com apoio do serviço de inteligência do Paquistão, estão em andamento.