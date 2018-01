Al-Qaeda e Taliban fomentam conflito na Caxemira Membros da Al-Qaeda e do Taliban estão ajudando a organizar uma "campanha do terror" na Caxemira para fomentar o conflito entre a Índia e o Paquistão, informou o jornal USA Today, citando a inteligência norte-americana e diplomatas estrangeiros. Segundo a notícia, a estratégia dos grupos é aliviar a pressão sobre os membros da Al-Qaeda foragidos no oeste paquistanês forçando o deslocamento pelo governo do Paquistão das tropas que procuram por terroristas para a fronteira oriental com a Índia. Os membros das duas organizações também querem desestabilizar o governo paquistanês aumentando as tensões com a Índia. Um assessor do Pentágono disse que a ofensiva do Paquistão contra o Al-Qaeda no oeste falhou porque as forças já estão se deslocando para a fronteira com a Índia, informou o jornal.