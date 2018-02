Al-Qaeda era prioridade no governo Bush, diz Rice A ameaça representada pela rede al-Qaeda sempre esteve entre as prioridades da administração Bush, disse a conselheira de segurança dos Estados Unidos, Condoleezza Rice. No entanto, no discurso que faria no dia dos atentados de 11 de Setembro, outros assuntos foram priorizados, afirmou Rice no depoimento à comissão que investiga os atentados de 2001. Rice disse que não se pode esperar que um país do tamanho dos EUA concentre-se apenas em uma prioridade. Os comentários foram feitos em resposta ao presidente da comissão que investiga os atentados. Rice segue respondendo questões do presidente da comissão. O depoimento está sendo televisionado por várias emissoras americanas.