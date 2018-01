Al-Qaeda estaria planejando atentado com aviões A Al-Qaeda estaria planejando colocar um explosivo ou lançar agentes químicos ou biológicos a bordo de um vôo com destino aos Estados Unidos, noticiou domingo o Washington Post, citando fontes do executivo norte-americano. O jornal explicou que estas ameaças terão estado na origem do cancelamento, no sábado, dos vôos da British Airways e da Air France, com destino a Washington e Miami. A organização terrorista planeja, segundo reportagem do jornal americano, realizar um ataque impressionante que prove aos seus colaboradores e eventuais seguidores a viabilidade da Al-Qaeda, explicou o jornal. Além dos ataques biológicos ou químicos, a possibilidade de ataques com piratas do ar e desvio de vôos também preocupa as autoridades americanas, acrescentou. As informações foram divulgadas pelas Agências Brasil e Lusa. Citando fontes não identificadas da CIA, o Washington Post informa que cerca de um terço dos líderes da organização terrorista já foi capturado ou morto.