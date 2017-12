Al-Qaeda exibe vídeo com queda de helicóptero na internet Um grupo de apoio da Al-Qaeda publicou na Internet nesta sexta-feira um vídeo que alega ser de um helicóptero dos Estados Unidos supostamente abatido no Iraque nesta semana. O incidente - cuja causa não foi confirmada pelos EUA -deixou sete tripulantes mortos. O vídeo, colocado em um site utilizado por insurgentes, mostra um míssil atingindo a aeronave. A filmagem também mostra o helicóptero se afastando, enquanto deixa um rastro de fumaça antes de ser engolido por chamas e cair atrás de árvores distantes. O Exército dos Estados Unidos disse que não tinha comentários imediatos a fazer, mas está verificando o vídeo da queda da aeronave da Marinha, um dos seis helicópteros que caíram no Iraque em três semanas. O Al-Qaeda assumiu na quarta-feira a responsabilidade pela queda do helicóptero na província oeste de Anbar. Autoridades norte-americanas disseram depois que estavam sondando a queda da aeronave de transporte da Marinha no local. A trilha-sonora do vídeo traz cantos de militantes e o que parece ser um antigo discurso do líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden. "Não busquem conselho de ninguém sobre matar norte-americanos. Prossigam com a benção de Deus", disse a voz que parece ser de Osama.