Al-Qaeda faz ameaça contra o Japão O Japão está na mira da rede terrorista Al-Qaeda. Em e-mail enviado hoje à redação de um jornal árabe sediado em Londres, o grupo ameaçou agir contra alvos do Japão, país que pode enviar apoio à ocupação no Iraque. A organização também assumiu os atentados em Istambul, que matou 23 pessoas no sábado, e em Nassíria, no Iraque, que matou 19 italianos. Em outro e-mail, também enviado hoje à redação de um segundo jornal árabe sediado em Londres, o braço da Al-Qaeda Brigadas do Mártir Abu Hafs al-Masri afirmou que o atentado contra sinagogas na Turquia tinha por alvo agentes de inteligência judeus.