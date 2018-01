Al-Qaeda faz nova ameaça a países europeus aliados dos EUA Pela terceira vez na semana, um grupo ligado à rede extremista Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden, volta a ameaçar com ataques sangrentos países europeus aliados dos Estados Unidos na guerra ao Iraque. Em um site islâmico na internet, o grupo Brigadas de Abu Hafs al-Masri, que assumiu os atentados à bomba de 11 de março em Madri, advertem Itália, Grã-Bretanha e Bulgária para "que despertem e preparem-se para a batalha". E acrescentam: "Vocês vão sentir o peso de nossa mão de ferro no local e no momento oportunos." A propósito, os serviços de inteligência italianos alertaram hoje que a Itália figura entre os principais alvos do terror islâmico. E destaca que os terroristas podem usar armas químicas e biológicas contra o país. No Paquistão, o governo informou que só entregará aos EUA o tanzaniano Ahmed Khalfan Ghailini, um dos principais líderes da Al-Qaeda capturado na terça-feira, depois de amplo interrogatório. Entretanto, funcionários paquistaneses disseram que o tanzaniano, suspeito de envolvimento nos atentados de 1998 contra a embaixada dos EUA no Quênia, recusa-se a cooperar. Na base de Guantánamo, Cuba, um tribunal militar americano começou a ouvir os 600 suspeitos de terrorismo ali confinados, atendendo a uma determinação da Suprema Corte dos EUA.