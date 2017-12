Al-Qaeda lança novas ameaças aos americanos O jornal árabe Al-Hayat destacou na edição de segunda-feira que organização terrorista Al-Qaeda "continuará golpeando" os Estados Unidos com a mesma intensidade de 11 de setembro. O diário cita como fonte um presumível porta-voz da rede do saudita Osama bin Laden, o clérigo muçulmano Suleiman Abu Ghaith, natural do Kuwait. "O que está reservado aos americanos não será, pela vontade de Alá, menos do que eles já tiveram", disse Abu Ghaith na mensagem divulgada, segundo o jornal, pela Internet (www.alneda.com.). Nesse site apareceram em abril comunicados atribuídos ao ex-líder do Taleban, o mulá Mohamed Omar. "Americanos tenham cuidado. Preparem-se. Ponham o cinto de segurança", continua a mensagem. Nela, Abu Ghait insiste em que a Al-Qaeda manterá sua ofensiva "contra os americanos, os judeus e seus objetivos - indivíduos ou instituições". Ela ressalta que os Estados Unidos se tornaram alvo por sua "política antimuçulmana" na Somália, Sudão, Indonésia, Filipinas e Oriente Médio.