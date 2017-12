Al-Qaeda lança vídeo e assume ataques no Afeganistão A Al-Qaeda publicou um vídeo na internet nesta sexta-feira, 16, assumindo a realização de um ataque contra militares americanos e Forças afegãs no sul do país. O vídeo parece ser uma tentativa da rede terrorista de negar que os Estados Unidos estejam vencendo a guerra contra o Taleban e uma milícia no Afeganistão A publicação começa com o vice-líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, ridicularizando a declaração do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de que os americanos já conseguem manter o controle do Afeganistão contra os terroristas. A transcrição do vídeo foi feito pelo centro americano especialista em rastrear mensagens terroristas, o IntelCenter. Com o narrador falando em inglês com sotaque americano, o grupo terrorista assume no vídeo o ataque contra uma posição americana em Arghandab, ao sul do Afeganistão A veracidade das cenas apresentadas não pode ser confirmada. O vídeo possuía o logotipo da empresa de produção de mídia da Al-Qaeda, as-Sahab, e estava publicado em um site islâmico. O título do vídeo era "Holocausto americano na cidade de Khorasan: Captura de um posto dos EUA, Arghandab" Em seguida, o vídeo mostra insurgentes atirando contra o posto americano, mas não foi possível ver suas armas, pois a gravação foi feita à noite. O vídeo termina dizendo que "as pessoas estão felizes com o Taleban".