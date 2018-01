Al-Qaeda não parece envolvida a atentado contra loja maçônica Investigadores turcos reuniam hoje as provas sobre um duplo atentado suicida perpetrado ontem à noite contra uma loja maçônica em Istambul enquanto autoridades locais comentavam que a ação era simples demais para ser atribuída à rede extremista islâmica Al-Qaeda. Dois militantes abriram fogo contra uma loja maçônica da cidade na noite de ontem antes de detonarem explosivos rudimentares que levavam atados ao corpo. Eles mataram um garçom e deixaram cinco pessoas feridas. Na detonação dos explosivos, um homem-bomba morreu e o outro perdeu um braço e sofreu diversos ferimentos abdominais. O ataque inicialmente trouxe à tona os fantasmas de quatro atentados que causaram a morte de dezenas de pessoas em novembro de 2003 em Istambul. Entretanto, autoridades locais disseram hoje que a ação tem poucas características similares aos elaborados atentados normalmente perpetrados pela Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden. A atenção dos invetigadores turcos está voltada para grupos extremistas islâmicos locais sem ligação direta com organizações internacionais.