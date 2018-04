Al-Qaeda nega que líder do grupo no Iêmen esteja morto Os ataques aéreos do governo iemenita na semana passada não mataram o principal líder militar do braço da Al-Qaeda no Iêmen nem outros cinco milicianos. A versão foi divulgada hoje pelo grupo insurgente, em um comunicado na internet. O grupo admitiu, porém, que alguns de seus "irmãos" ficaram feridos na operação de sexta-feira, perto de um remoto povoado da fronteira entre Iêmen e Arábia Saudita.