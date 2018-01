Al-Qaeda nega responsabilidade em ataques no Iraque Os últimos números das vítimas nas explosões contra santuários xiitas em Bagdá e Kerbala, segundo o Conselho de Governo iraquiano, determinam 271 mortos, 393 feridos. Ao mesmo tempo que o número de vítimas era atualizado, uma carta supostamente enviada pela Al-Qaeda nega que a rede de Osama bin Laden tenha responsabilidade nos atentados ocorridos durante um festival muçulmano xiita no Iraque, acusando as tropas americanas pela ação - mas também dizendo que os xiitas são infiéis. "As tropas americanas promoveram um massacre de xiitas inocentes em Kerbala, sua (dos xiitas) cidade infiel, e em Bagdá", afirma-se na carta, recebida hoje (03) por e-mail pelo jornal árabe Al-Quds Al-Arabi, baseado em Londres, e mostrada à Associated Press no Cairo. "Dizemos aos muçulmanos que somos inocentes desses atos, e que não somos culpados de adorações como as praticadas pelos xiitas, exceto que acreditamos em Deus". A carta é assinada pelas Brigadas Abu Hafs al-Masri, da Al-Qaeda, e não foi possível verificar sua autenticidade. A Al-Qaeda costuma assumir responsabilidade por atentados suicidas a bomba, mas é incomum a rede terrorista enviar uma mensagem dizendo não estar envolvida em certos atos. Um editor do jornal informou que a carta, datada de terça-feira, foi recebida por e-mail na quarta-feira. O jornal pretende publicá-la em sua edição de amanhã. A carta explicita os objetivos da Al-Qaeda no Iraque: "Atacamos os cruzados americanos, seus aliados e a polícia iraquiana, lacaios dos americanos e o instrumento que a América usa para atacar os guerreiros sagrados no Iraque. Atacamos os lacaios dos americanos no infiel Conselho de Governo (iraquiano) e aqueles que trabalham com eles, sejam sunitas ou xiitas". A Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden, é um grupo militante predominantemente sunita, e recruta seus membros entre os setores mais conservadores do pensamento sunita - aqueles que consideram os xiitas hereges.