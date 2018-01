Al-Qaeda participa de ataques no Iraque, diz Rumsfeld O secretário americano de Defesa, Donald Rumsfeld, chegou neste domingo ao Kuwait em uma visita-surpresa, e disse que os guerrilheiros da rede Al-Qaeda estão entre os insurgentes que promovem ataques no Iraque para provocar uma guerra civil no país. Mas ele prometeu que a democracia será instalada no país, apesar da atual desordem. "Eles estão claramente envolvidos e ativos", declarou Rumsfeld a jornalistas durante uma breve escala na Irlanda. Funcionários do Pentágono disseram na sexta-feira que não havia provas de que as centenas de estrangeiros presos no Iraque eram membros da Al-Qaeda. "Temos informações de que terroristas estão tentando fomentar conflitos entre grupos religiosos e étnicos, tentando deter o caminho para a democracia no Iraque", disse Rumsfeld. Eleições Indagado sobre o que tipo de guerrilheiros que estavam lançando ataques no Iraque, o chefe do Pentágono disse que era difícil precisar. "Algumas dessas pessoas têm 13 passaportes diferentes e mais de 20 nomes falsos", explicou. Rumsfeld, que não quis afirmar aos repórteres que viajavam com ele se fará uma nova visita ao Iraque, a quarta desde que os EUA invadiram o país, em março de 2003. Ele também rejeitou prever quando as eleições poderão ser realizadas seguindo uma programada entrega de autoridade aos iraquianos em 30 de junho. O administrador civil americano no Iraque, Paul Bremer, disse no sábado que poderá levar entre um ano e 15 meses para que as eleições possam ser realizadas no Iraque. "Paul Bremer está trabalhando sobre isso (o plano de eleição) com o presidente (George W. Bush) e todos nós", disse Rumsfeld. "Temos um país que não tem experiência com democracia."