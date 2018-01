Al-Qaeda pede ataques contra a produção de petróleo A ala saudita da rede terrorista Al-Qaeda advertiu neste domingo que atacará objetivos petrolíferos da Arábia Saudita. A mensagem atribuída ao grupo radical foi divulgada por um site islâmico da internet. "Conclamamos todos os mujahedin (combatentes islâmicos) a atacarem as fontes de petróleo (na Arábia Saudita)", diz o texto. Na semana passada, o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, também numa mensagem enviada pela internet, pediu a realização de atentados contra instalações petrolíferas "em particular no Iraque e no Golfo Pérsico".