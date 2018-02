Al-Qaeda pede que sírios lutem pelo estado islâmico O chefe da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, pediu aos rebeldes sírios para lutarem para estabelecer o estado islâmico no país, informou mensagem em áudio postada na internet neste domingo. "Deixe que sua luta seja em nome de Alá e com o objetivo de estabelecer a lei da Sharia como o sistema dominante", afirmou al-Zawahiri, em sua primeira mensagem na internet desde novembro do ano passado.