Al-Qaeda planeja atacar a rainha da Inglaterra O governo da Grã-Bretanha informou que o grupo terrorista Al-Qaeda planeja atacar a rainha Elizabeth II e que, por este motivo, autorizou o envio de tropas especiais britânicas do Special Air Service (SAS) para patrulhar o castelo de Windsor, residência oficial da soberana. "Nossos serviços de inteligência consideram que é essencial a presença de tropas nos arredores do castelo de Windsor para proteger a segurança de Elizabeth II e de toda a família real", declarou hoje um porta de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro Tony Blair. As tropas do SAS foram divididas em três grupos de 12 soldados e pertencem ao esquadrão G, um dos mais capacitados para lutar contra ações terroristas, diante a possibilidade de ataques com aviões sobre o castelo real.