Al-Qaeda planeja ataques em alto-mar, alertam americanos A rede terrorista Al-Qaeda e seus supostos aliados no Sudeste Asiático, o grupo Jemaah Islamiyah, planejam ataques em alto-mar e podem ter como alvo regiões vitais para a navegação, alertaram funcionários americanos. Os terroristas poderiam lançar ataques no Estreito de Málaca, a oeste da Malásia - o mais movimentado ponto de travessia de navios do mundo -, segundo o subcoordenador de contraterrorismo do Departamento de Estado americano, William Pope. "Acreditamos que a Al-Qaeda continua a ter capacidade de realizar atentados no mar e sabemos que a Jemaah Islamiyah também tem planos para atacar alvos marítimos", disse Pope, lembrando os atentados contra o destróier americano USS Cole no Iêmen, em 2000, e o naufrágio de um petroleiro francês, também na costa iemenita, dois anos depois. "Temos razões para acreditar que os terroristas se sentirão atraídos por alvos que estão entre os mais desguarnecidos de todos: os navios comerciais", prosseguiu Pope numa conferência em Manila, capital das Filipinas, de delegados de segurança dos dez países membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), da qual participaram também representantes dos EUA, Rússia, China e Japão. "Temos de estar preparados para conter essa ameaça."