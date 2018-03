Al-Qaeda planeja novos ataques aos EUA, diz FBI A rede terrorista Al-Qaeda planeja um novo atentado contra os Estados Unidos e suas células retornaram à atividade, concluiu o FBI (a polícia federal americana) depois de analisar mensagens e sinais recentes emitidos pela organização de Osama bin Laden. Uma série de episódios pôs novamente em alerta os responsáveis por garantir a segurança dos Estados Unidos, como as mensagens atribuídas a Bin Laden e ao "número dois" da Al-Qaeda, o médico egípcio Ayman Al Zawahri. Além disso, outro motivo de alerta foram os atentados ocorridos nesta semana no Kuwait, onde fuzileiros americanos foram atacados por terroristas islâmicos. "Os líderes do grupo (Al-Qaeda) disseram que pensam em golpear o que vêem como espinha dorsal dos Estados Unidos, sua economia", afirmou o FBI em uma nota enviada às forças de ordem de todo o país. A mensagem cita a gravação atribuída a Bin Laden veiculada pela rede de televisão árabe Al-Jazira, na qual se fala da necessidade de "atingir os setores-chave da economia americana". A inteligência dos EUA tem sérias dúvidas sobre a data da gravação e levanta a hipótese de ela ter sido extraída de um velho discurso de Bin Laden. Na segunda-feira, no entanto, foi apresentada uma mensagem com maior credibilidade, atribuída a Al Zawahri, que prometeu continuar "atacando interesses dos Estados Unidos", desta vez com referências temporais que indicam que a gravação possa ter sido feita há poucas semanas.