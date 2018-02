Al-Qaeda planejava atacar na Itália, afirma jornal Militantes islâmicos ligados a Al-Qaeda fizeram planos, no ano passado, para atacar o Vaticano e as missões diplomáticas dos EUA na Europa, mas o complô foi suspenso dois meses antes de 11 de setembro, afirmou um jornal italiano nesta quarta-feira. As autoridades italianas estão agora preocupadas que os planos possam ser retomados, de acordo com o Corriere della Sera, um respeitado diário de Milão que baseou sua reportagem num documento da unidade da polícia especializada no combate ao terrorismo, a Digos. O documento é datado de 24 de maio de 2001. Suspeitos de terrorismo em Londres enviaram uma ordem para suspender os ataques que estavam planejados para o dia 9 de julho de 2001, afirmou o jornal. A polícia antiterrorismo não respondeu às várias solicitações para comentar o documento, enquanto o Ministério das Funções Públicas, sob cuja responsabilidade estão os serviços secretos, e o Ministério do Interior, responsável pela segurança doméstica, não confirmaram o documento.