Al-Qaeda planejava derrubar web no Reino Unido, diz jornal A rede terrorista Al-Qaeda pretendia derrubar a rede de internet do Reino Unido e causar um caos nas empresas presentes no país e na Bolsa de Valores de Londres, afirmou neste domingo o tablóide The Sunday Times. Em uma série de operações, a Scotland Yard recuperou arquivos de computadores com fotos que mostravam que o alvo dos supostos terroristas poderia ser um centro de comunicações de internet de alta segurança de Londres. A instalação, no leste da capital britânica e que abriga dezenas de milhares de servidores, é a sede de uma empresa que fornece serviços de tecnologia de informação e transmissão de informação a companhias de telecomunicações e internet. Os supostos terroristas, que foram detidos, pretendiam entrar no edifício para fazer derrubar a rede, segundo o material apreendido pela Polícia nas operações, levadas a cabo no ano passado, no sul da Inglaterra. Segundo a publicação, a ação policial levou a chefe do serviço de contra-espionagem britânico (MI5), Eliza Manningham-Buller, a criar no mês passado o Centro para a Proteção das Infra-estruturas Nacionais. O objetivo dessa nova unidade é proteger de atentados terroristas instalações-chave, como usinas nucleares e centros de distribuição de gás e petróleo.