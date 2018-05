Al-Qaeda planejava mais ataques, revela dossiê

Scott Shane e Benjamin Wiser, The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON

Ele aparece na foto do arquivo secreto usando óculos de armação grossa, um rosto solene com uma barba grisalha e um leve sorriso. Saifullah Paracha, empresário bem-sucedido e, durante anos, agente de viagens de Nova York, aparentemente é o mais velho dos 172 prisioneiros ainda mantidos na prisão de Guantánamo. Seu dossiê é um dos mais apavorantes.

Nos meses que se seguiram aos ataques de 11 de setembro de 2001, Paracha, de 63 anos, era um dos agentes da Al-Qaeda que estudava meios para prosseguir com novos ataques, segundo os arquivos secretos de Guantánamo apresentados ao jornal The New York Times.

Trabalhando com Khalid Sheikh Mohammed, o responsável pelo planejamento dos ataques terroristas que no início de 2002 lhe entregou US$ 500 mil a US$ 600 mil para cuidar da segurança, Paracha ofereceu sua longa experiência em transportes marítimos para um plano que consistia em despachar explosivos plásticos para os EUA em contêineres de roupas feminina e infantil, dizem os arquivos.

"O preso desejava ajudar a Al-Qaeda a realizar alguma ação importante contra os EUA", disse um dos colegas conspiradores, Ammar al-Baluchi, aos agentes que o interrogavam em Guantánamo. Paracha estudou também a possibilidade de obter armas nucleares ou biológicas.

A avaliação de Paracha faz parte de um conjunto de mais de 700 documentos secretos que acrescentam novos detalhes aos esforços da Al-Qaeda para que os atentados do 11 de Setembro fossem apenas o primeiro de uma série de ataques destinados a ferir profundamente os EUA, mas suas intenções foram frustradas quando a Agência Central de Inteligência (CIA) capturou Mohammed e outros líderes da rede terrorista.

Os planos, que não se concretizaram, incluíam uma nova onda de ataques aéreos na Costa Oeste, o vazamento de gás natural em um apartamento para depois detoná-lo, a explosão de postos de gasolina e até mesmo o corte dos cabos que sustentam a Ponte de Brooklyn.

Para o pequeno grupo de agentes da Al-Qaeda, segundo descreveu Paracha em dezembro de 2008, o terrorismo era um empreendimento familiar. Dele faziam parte Mohammed, o principal planejador da rede terrorista, e seu sobrinho, Baluchi, casado com outra militante, uma neurocientista, Aafia Siddiqui, que estudara nos EUA. E ainda Paracha e seu filho, Uzair.

As avaliações reveladas recentemente foram obtidas no ano passado pelo WikiLeaks, e fornecidas por outra fonte ao The Times. Elas reavivaram a polêmica, quase tão velha quanto a prisão, sobre a possibilidade de os maus tratos infligidos a alguns prisioneiros de Guantánamo e à operação da prisão fora do sistema da justiça criminal invalidarem as conclusões do governo.

Hina Shamsi, diretora do projeto de segurança nacional da União pelas Liberdades Civis Americanas, disse que as avaliações "contêm, muitas evidências não comprovadas, informações obtidas por meio de tortura, especulações, erros e acusações que se revelaram falsas".

Do mesmo modo, David Semes, um advogado que representa Paracha, disse que, embora não tenha visto a avaliação, a conclusão de que seu cliente representa um "risco elevado" para os interesses dos EUA não tem fundamento.

"A ideia de que ele tenha feito qualquer coisa que justifique sua detenção, ou mesmo que tenha representado ou represente algum tipo de ameaça para os EUA, é absurda", disse Remes. "Ele é um homem de 63 anos com uma séria doença cardíaca e diabete grave, e só tem colaborado com as autoridades." O que Paracha quer, disse Remes, é ser transferido para a sua terra natal, o Paquistão, ou "uma decisão judicial definitiva sobre seu caso".

Jay Carney, porta-voz da Casa Branca, condenou na segunda-feira a divulgação do que chamou de "documentos obtidos ilegalmente" e observou que as conclusões dos militares a respeito de alguns detidos foram modificadas por uma nova revisão no governo Barack Obama. Mas os resultados da revisão permanecem sigilosos.

Carney afirmou que o presidente pretende manter a promessa de fechar a prisão de Guantánamo. Mas a revisão identificou cerca de 50 presos que não podem ser processados e seriam excessivamente perigosos se libertados, enquanto o Congresso impôs restrições à sua transferência para os EUA.

OUTROS SEGREDOS

Chip para seguir detento libertado

O rei Abdullah, da Arábia Saudita, propôs a implantação de um chip nos detidos em Guantánamo que retornassem a seus países, como o Iêmen. A medida seria, para o monarca, a solução perfeita para os temores de Washington de que os presos desaparecessem ou decidissem voltar à atividade terrorista. A sugestão do rei Abdullah foi apresentada em Riad, em março de 2009, ao assessor antiterrorismo da Casa Blanca, John Brennan. Ele argumentou ainda que o rastreamento de movimentos com chip já era algo feito com "falcões e cavalos". "Os cavalos não têm bons advogados", disse Brennan. Mas ele concordou que o destino dos presos após o fechamento da prisão merecia atenção.

Delatou 123 para sair da base naval

O prisioneiro iemenita Mohamed Basardah ganhou a liberdade após denunciar outros 123 detentos. Capturado no Paquistão, em dezembro de 2001, ele teria dado informações sobre as atividades da Al-Qaeda nas montanhas de Tora Bora e identificado militantes. Basardah era descrito pelo Exército americano como uma fonte de informações de valor inestimável, que mostrou "cooperação excepcional" e compartilhou o seu "vasto conhecimento" com as autoridades de Guantánamo. Advogados de outros prisioneiros questionaram a credibilidade do iemenita, que mudou os seus depoimentos diversas vezes. A pedido dos EUA, Basardah foi transferido para uma prisão na Espanha.