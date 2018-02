Al Qaeda prepara ataques para o dia 11 de setembro A rede terrorista Al Qaida, chefiada pelo xeque Osama bin Laden, planeja uma série de atentados nos Estados Unidos, Israel e Grã-Bretanha no dia 11 de setembro, quando se completará um ano do ataque que destruiu o World Trade Center, em Nova York, e do que danificou o edifício do Pentágono, em Washington. Ao divulgar a informação ontem, citando como fonte serviços secretos de países ocidentais, o jornal britânico The Observer acrescentou que a Al Qaida planeja "uma grande ação nos dias que antecederem ou no próprio 11 de setembro". Leia mais no JT