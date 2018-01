Al-Qaeda prepara novo ataque contra EUA, diz jornal saudita A rede de terroristas Al-Qaeda, de Osama bin Laden, anunciou que tem um novo comando e se prepara para "golpear" os EUA com força igual à dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington, em uma mensagem por e-mail divulgada nesta quarta-feira pelo semanário saudita Al-Majalá, que circula na próxima sexta-feira. A publicação informou que recebeu a mensagem do novo porta-voz da Al-Qaeda, Thabet bin Qaiss, na qual ele afirma que a organização "afastou a direção" que organizou os atentados de 11 de setembro. "Novas missões foram confiadas à nova equipe, que está bem protegida dos serviços de inteligência americanos", escreve Qaiss. Em sua mensagem, ele zomba das inquietações manifestadas por Washington há uma semana sobre um eventual atentado contra o consulado americano em Karachi, no sul do Paquistão, afirmando que, por enquanto, esse lugar "não representa necessariamente um objetivo imediato". Ele também deu pouca importância às informações da mídia nos últimos meses sobre uma eventual prisão de Bin Laden, cujo paradeiro continua cercado de mistério desde a queda do regime afegão Taleban, há 18 meses. "Conservamos nosso sangue-frio diante de tais informações ou outras que falam da descoberta de novos planos da Al-Qaeda ou da detenção de dirigentes" da organização, disse o texto. A mensagem se encerra com a afirmação de que a organização "não se deixará influenciar pela morte ou detenção de um de seus membros", pois "sempre tem planos de reposição".