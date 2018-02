Al-Qaeda projeta "grande operação" militar em agosto, diz jornal A rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, projeta lançar uma "grande operação" militar em agosto, noticia hoje o diário saudita Asharq Al-Awsat, citando fontes que mantêm contatos estreitos com elementos próximos do multimilionário saudita. "Os preparativos (para esta operação) terminaram e falta apenas executá-la, o que acontecerá, provavelmente, antes do primeiro aniversário dos ataques do 11 de setembro em Washington e Nova York", acrescenta o jornal. Garantindo ter obtido a informação num site da Internet, o diário assinala que Osama bin Laden "aparecerá numa gravação de vídeo depois desta operação", cujo alvo não foi revelado. De acordo com as mesmas fontes, "Osama bin Laden está vivo e vai aparecer para confirmar que continuará combatendo a América". "Na nova gravação, Bin Laden vai se pronunciar sobre os êxitos da Al-Qaeda, que conseguiu conter os ataques feitos pelos Estados Unidos contra a sua rede, e sobre os ataques programados para diversos países do mundo contra interesses americanos", escreve o jornal. Na edição de ontem, o mesmo jornal noticiara que a rede tinha passado para o comando de Saad Osama bin Laden, filho mais velho de Osama, "desde os ataques americanos contra as posições da Al-Qaeda no Afeganistão". Para o jornal, editado em Londres, esta revelação "confirma a hipótese segundo a qual Osama bin Laden teria sido morto ou ficado gravemente ferido, o que explica o seu desaparecimento". Desde as operações norte-americanas no Afeganistão, em conseqüência dos atentados de 11 de setembro, não faltam informações contraditórias sobre o destino de Bin Laden. Entretanto, o secretário da Defesa norte-americano, Donald Rumsfeld, considerou na segunda-feira que a substituição de Osama bin Laden "não mudaria grande coisa" na capacidade operacional da rede terrorista.