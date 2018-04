Al-Qaeda promete usar armas nucleares do Paquistão

O grupo terrorista Al-Qaeda pretende capturar o armamento nuclear paquistanês e usá-lo contra os Estados Unidos, assegurou o considerado "número três" da organização, Mustafa Abul Jazid, em entrevista publicada no site do canal de televisão catariana Al Jazira. "Se Deus quiser, o armamento nuclear paquistanês não cairá em mãos dos norte-americanos. Os muçulmanos capturarão essas armas e as usarão contra os norte-americanos", disse o líder terrorista de origem egípcia.

Com a barba tingida de vermelho, um turbante branco na cabeça e rodeado de homens armados no que parece uma área rochosa e rica em vegetação, Abul Jazid afirmou que a derrota do Exército paquistanês em sua atual ofensiva contra os taleban do Paquistão. O dirigente terrorista se referia às operações levadas a cabo pelas Forças Armadas paquistanesas contra os militantes no vale de Swat e na região tribal do Waziristão do sul.

"O Exército paquistanês será derrotado e representará seu fim no Paquistão", disse Abul Jazid, que foi entrevistado pelo diretor do escritório da Al Jazira em Islamabad em algum lugar da fronteira entre Afeganistão e Paquistão. No entanto, o líder da Al-Qaeda também sugeriu a possibilidade de assinar uma trégua de dez anos com os EUA em troca de certas condições. Entre elas citou a retirada de todas as tropas norte-americanas dos Estados islâmicos, que deixe de apoiar Israel e que detenha o apoio aos Estados islâmicos aliados do Ocidente.

Além disso, Abul Jazid anunciou que a Al-Qaeda nomeou um novo líder da organização para a península Arábica, que identificou como Abu Basir Nasser al-Wahshi. "Esta nomeação poderia reviver a campanha da Al-Qaeda na Arábia Saudita", disse Jazid. O líder anterior da Al-Qaeda na península Arábica, Saleh al-Oufi, foi morto pelas forças de segurança sauditas em 18 de agosto de 2005.