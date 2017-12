Al-Qaeda prometeu matar 4 milhões de americanos A Al-Qaeda prometeu assassinar quatro milhões de americanos para "empatar" as contas pelo sofrimento que eles causaram em muçulmanos em todo o mundo, segundo um porta-voz do grupo terrorista. Em um artigo publicado no site da Internet do Centro de Pesquisas e Estudos Islâmicos de Jerusalém, o representante da Al-Qaeda, Suleiman Abu Ghaith, acusou os Estados Unidos de terem submetido os países islâmicos a humilhações e sofrimentos que nenhum muçulmano "pode aceitar". "Nós ainda não empatamos as contas com eles. Temos o direito de matar quatro milhões de americanos e de exilar pelo menos o dobro", disse Abu Ghaith, acrescentando que a Al-Qaeda golpeará os Estados Unidos "onde eles menos esperam". O porta-voz da Al-Qaeda sublinhou que "é nosso direito combater (os Estados Unidos) com armas químicas e biológicas, para causar nos americanos doenças mortais que afetam os muçulmanos por causa de suas armas". Leia o especial