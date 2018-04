Al-Qaeda quer trocar refém francês por militantes presos A Al-Qaeda no Magreb Islâmico, um braço do grupo no norte da África, exigiu a libertação de quatro membros da rede extremista em troca de Pierre Camatte, refém francês capturado há dois meses. "Nós damos à França e ao Mali 20 dias a partir da data deste comunicado para responder à nossa exigência legítima, do contrário os dois governos serão completamente responsáveis pela vida do refém francês", afirmou o grupo em comunicado com data de ontem. No entanto, a proposta está em uma mensagem divulgada hoje em um site frequentemente usado por militantes.