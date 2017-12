Al-Qaeda recebeu ajuda de sauditas para matar americano O homem mais cotado para assumir a liderança da rede extremista Al-Qaeda na Arábia Saudita teria treinado no Exército saudita e foi agente penitenciário no reinado antes de se aliar a mulitantes islâmicos no Afeganistão. Apesar de abalada pela morte de seu líder anterior, Abdulaziz al-Moqrin, a Al-Qaeda ainda consegue atacar alvos do governo saudita graças a homens como Saleh Mohammed al-Aoofi. Al-Moqrin foi o mentor intelectual do seqüestro do engenheiro americano Paul Johnson Junior, que foi decepado por seus captores. Al-Aoofi seria a escolha lógica para substituir Al-Moqrin, de acordo com jornais sauditas e especialistas. Entretanto, Saud Musaibeeh, um agente de relações públicas do Ministério de Interior da Arábia Saudita, recusou-se a comentar a possibilidade de a Al-Qaeda ter um novo líder no reinado. "Nós não damos atenção a assuntos como esses porque, para nós, eles são todos assassinos e criminosos", declarou. "Não lidamos com eles de acordo com suas supostas posições hierárquicas. Lidamos com eles como inimigos da segurança e nos concentramos em erradicá-los do país." Al-Aoofi é o quinto nome em uma lista de homens mais procurados pelo governo saudita. Dois dos quatro homens acima dele na lista, inclusive Al-Moqrin, o número 1, estão mortos. Acredita-se que o terceiro na lista, Rakan Mohsin Mohammed al-Saikhan, tenha sido ferido e detido depois de um tiroteio com forças sauditas de segurança no mesmo incidente que resultou na morte de Al-Moqrin na última sexta-feira, horas depois de sua célula ter anunciado que Johnson fora assassinado. O quarto na lista, Kareem Altohami al-Mojati, pode não ser considerado o homem ideal para liderar uma célula saudita pelo fato de ser marroquino. De acordo com reportagens publicadas por jornais sauditas ligados ao governo, Al-Aoofi beira os 40 anos e recebeu treinamento militar em Riad antes de entrar para a unidade de agentes penitenciários da Arábia Saudita. Ele trabalhou com agente da penitenciária de Medina, perto de sua cidade natal, antes de ser demitido em 1992, aparentemente por conduta ilícita. Sob condição de anonimato, um especialista em Arábia Saudita comentou que o treinamento militar pelo qual Al-Aoofi passou e sua devoção a Osama bin Laden, líder máximo da Al-Qaeda, fazem dele um candidato particularmente forte para assumir o lugar de Al-Moqrin.