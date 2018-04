A rede terrorista Al-Qaeda confirmou ontem a morte de dois de seus principais líderes no Iraque: Abu Hamza al-Muhajir e Abu Omar al-Baghdadi. Ambos foram mortos no dia 19, em uma operação conjunta entre tropas do Iraque e dos EUA. Em comunicado divulgado ontem em um site muçulmano, o grupo expressa seu pesar pelo "martírio" de seus dirigentes, descritos como "heróis".