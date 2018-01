Al-Qaeda recruta ´não-árabes´, alerta FBI O FBI advertiu neste sábado que a rede extremista Al-Qaeda está recrutando milicianos "não-árabes" para perpetuar ataques contra alvos em território norte-americano. A advertência está contida em um boletim semanal do órgão, que sustenta que a Al-Qaeda procura especialmente cidadãos norte-americanos ou residentes com seus papéis regulamentados. O recrutamento é focado em homens de 18 a 35 anos, mas não descarta nem mulheres nem imigrantes provenientes da África e Ásia meridional. O FBI anunciou que tem informações sobre um ataque da Al-Qaeda contra um alvo norte-americano para este verão no Hemisfério Norte.