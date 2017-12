Al-Qaeda reivindica assassinato e seqüestro de americanos Em mensagem postada num web site islâmico, a rede terrorista Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, reivindicou o assassinato de um trabalhador americano e o seqüestro de outro em Riad, ameaçando tratá-lo ?da mesma forma que o Exército americano trata os prosioneiros iraquianos?. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, militantes teriam matado um americano com um tiro nas costas, enquanto ele estacionava seu carro na garagem de casa em Riad. Outro ainda estava desaparecido. De acordo com a mensagem da Al-Qaeda, que exibiu a foto de um homem de cabelos castanhos num crachá da empresa americana Lockheed Martin, trata-se de Paul M. Johnson, nascido em 1955. No site, o grupo afirma que vai tratar Johnson da ?mesma maneira que os americanos lidaram com nossos irmãos em Guantanamo e em Abu Ghraib?, em refência aos abusos perpetrados pelo Exército americano contra prisioneiros iraquianos.