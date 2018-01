Al-Qaeda reivindica ataque contra sinagoga em Túnis A organização Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita Osama bin Laden, reivindicou o ataque suicida de abril contra uma histórica sinagoga de Túnis que deixou 21 mortos, entre eles 14 turistas alemães, informou a imprensa árabe. O jornal internacional árabe Asharq al-Awsat, citando o "comandante" da Al-Qaeda Abdel Azzim al-Mohajer, afirmou que o camicase foi identificado pelas autoridades tunisianas como Nizar Nouar, cujo nome de guerra era Seif, um militante do grupo de Bin Laden. O "comandante" advertiu ainda que há muitíssimos outros militantes "espalhados por todo o mundo" prontos para realizar missões similares. As declarações de Al-Mohajer ao jornal, em caso de serem corretas, constituem a primeira reivindicação oficial de responsabilidade no caso do atentado contra a sinagoga de El Ghriba, na ilha tunisiana de Djerba.