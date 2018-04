Al-Qaeda reivindica ataques mortíferos no Iraque O braço iraquiano da Al-Qaeda reivindicou na noite de quinta-feira a responsabilidade por uma onda de bombas e outros ataques que deixaram dezenas de mortos em Bagdá e outras partes do país. O Estado Islâmico do Iraque afirmou que o grupo terrorista tinha como alvo as forças de segurança e funcionários, em uma "vingança pela eliminação e campanhas de tortura que os homens e mulheres sunitas enfrentam nas prisões de Bagdá e em outras cidades".