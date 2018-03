Al-Qaeda reivindica atentado contra ministro afegão A rede terrorista Al-Qaeda aparentemente reivindicou a autoria de atentado que falhou contra o ministro da Defesa afegão, Mohammad Qassim Fahim, segundo reportagem desta quinta-feira do jornal árabe Al-Hayat, publicado em Londres. O jornal recebeu um suposto telefonema da organização de Osama bin Laden, em que o interlocutor afirmava ter cometido o atentado ocorrido na última segunda-feira em Jalalabad. Fahim saiu ileso do ataque, mas quatro pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas. A voz, que se identificou como suposto representante da Al-Qaeda, ameaçou atos similares contra forças estrangeiras no Afeganistão e afegãos que colaborem com elas.