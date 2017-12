Al-Qaeda reivindica atentado contra sinagoga naTunísia O porta-voz da Al-Qaeda, Suleimán Abu Ghaith, anuncio que a rede terrorista foi responsável pelo atentado do dia 11 de abril a sinagoga de Ghriba, na ilha tunisiana de Djerba. A gravação com a declaração de Ghaith foi divulgada neste domingo pela rede de TV Al-Jazira, do Catar. É a primeira vez que um membro do alto-escalão da Al-Qaeda, comandada pelo milionário saudita Osama Bin Laden, se responsabiliza abertamente sobre este atentado. ?Esta operação foi realizada por um jovem da organização Al-Qaeda que não suportou ver como os seus irmãos morriam na Palestina enquanto os judeus passeavam, se divertiam e praticavam suas crenças em Túnis", disse Ghaith. A rede de TV não soube informar quando a fita foi recebida e nem aonde Ghaith a gravou, mas crê que foi gravada recentemente. No atentado morreram 21 pessoas, entre eles 14 alemães, outras 20 ficaram feridas. Em maio deste ano, o jornal internacional árabe, Asharq al-Awsat, citando o comandante da rede terrorista, Abdel Azzim al-Mohajer, informou que o nome do suicida era Nizar Nouar. Na época, as declarações não foram confirmadas.