Al-Qaeda se instalará no Líbano, afirma jornal A rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, estaria transferindo sua base de operações do Afeganistão para o Líbano, afirma o jornal londrino The Time em sua edição de hoje. De acordo com o diário, um importante líder ienemita da Al-Qaeda, com o pseudônimo de Salah Hajir, teria chegado em Beirute para entrevistar com líderes do grupo Hezbollah. O Times confirmou que, apesar das diferenças tribais entre o Hezbollah, que é uma organização muçulmana xiita, e a Al-Qaeda, que pertence às tribos sunitas, existe suficiente evidência para supor que ambos os grupos estão trabalhando de maneira conjunta, como havia ocorrido no início da década de 90. O jornal britânico afirma também que Bin Laden reuniu-se com importantes membros do Hezbollah durante aquele período, que por sua vez forneceram a Al-Qaeda explosivos e material de treinamento para ataques contra interesses dos Estados Unidos. Salah Hajir teria se reunido com vários líderes da organização fundamentalista islâmica Ain al-Hilweh, em Sidon, para pedir-lhes sua colaboração e ajuda logística para transferir a Al-Qaeda ao Líbano. Segundo o Times, um importante grupo de milicianos que haviam lutado junto aos talebans no Afeganistão teria regressado ao campo libanês de Usbat al-Ansar para reagrupar-se em uma nova operação. A última vez que o Hezbollah cometeu um ataque contra cidadãos americanos foi em Beirute, em 1983, quando 241 militares dos EUA morreram em conseqüência de um ataque suicida com um homem-bomba. Leia o especial