Al-Qaeda se reorganiza no Magrebe islâmico , diz NYT

O grupo terrorista Al-Qaeda no Magrebe Islâmico se transformou em uma das filiais mais organizadas de Osama bin Laden ao se revitalizar com novos recrutas, segundo reportagem publicada nesta terça-feira, 1, pelo jornal The New York Times. O suposto líder do grupo é um graduado universitário em matemática chamado Abdelmalek Droukdal que, segundo o jornal, entrou em contato com o chefe da Al-Qaeda na Mesopotâmia, Abu Musab al-Zarqawi, em 2004. "Os dois homens em extremos opostos do mundo árabe elaboraram o que um observador direto descreve como uma fusão de empresas", acrescentou o jornal. "Hoje, enquanto a violência islâmica se atenua em algumas partes do mundo, os militantes argelinos se reorganizaram e planejam atacar alvos ocidentais", acrescentou a reportagem. O The New York Times afirmou que Droukdal, "aparentemente em seu primeiro contato com um jornalista", respondeu em uma gravação a uma lista de perguntas apresentadas pelo jornal. "Droukdal citou motivos religiosos para a fusão de seu grupo com a Al-Qaeda", acrescentou. "Alguns militantes também disseram que a designação de seu grupo como organização terrorista pelos Estados Unidos depois (dos atentados) de 11 de setembro de 2001 teve o efeito de voltar à organização contra os EUA". "Se o governo dos EUA considera que sua guerra contra os muçulmanos é legítima, por que nossa guerra em seu território não é legítima?", declarou Droukdal, segundo o NYT. "Todos devem saber que não hesitaremos em atacar (os americanos) quando pudermos e em qualquer lugar do planeta", acrescentou. O jornal publicou duas fotografias que, segundo o jornal, mostram Droukdal junto a outros homens, armados com fuzis, em um local com vegetação verde e perto de um curso de água.