Al-Qaeda tem esconderijos nos EUA A rede Al-Qaeda, dirigida pelo milionário saudita Osama bin Laden, tem capacidade de operar em território americano, onde possui um ou mais esconderijos secretos, segundo notícia divulgada hoje pela rede de TV americana CBS, citando informações do serviço de inteligência dos Estados Unidos. Há duas semanas, Adham Hassoun, um palestino que vive há 13 anos nos Estados Unidos, foi preso, acusado de ter seu visto de permanência vencido. Contudo, revelou-se mais tarde que Hassoun aparentemente teve contatos com José Padilla, que está preso desde o dia 8 de maio, acusado de planejar explodir uma "bomba suja" - confeccionada com elementos radioativos - possivelmente em Washington. Os advogados de Padilla advertiram que as autoridades não apresentaram provas que respaldem a acusação. Segundo a CBS, Hassoun também manteve contatos com Zacarias Moussaoui, o francês de origem marroquina considerado o ?20º homem? do grupo responsável pelos ataques de 11 de setembro da rede Al-Qaeda contra os EUA. Um processo contra Massoui - que corre o risco de ser condenado à pena de morte - está sendo preparado em Alexandria, no Estado norte-americano de Virgínia.