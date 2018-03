Al-Qaeda tem 'manual para fugir dos drones' Entre os documentos deixados para trás por integrantes da Al-Qaeda expulsos de Timbuctu, no Mali, estavam páginas de recomendação aos militantes sobre como camuflar veículos para fugir do alcance dos aviões não tripulados americanos, os drones. As dicas da rede terrorista incluíam cobrir o carro com lama ou tufos de grama para fugir.