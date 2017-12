Al-Qaeda tenta fugir pelo Iraque, diz Washington Times Terroristas da Al-Qaeda em fuga do Afeganistão transitam pelo Iraque, talvez para instalar bases operacionais, afirmou hoje em sua primeira página o jornal Washington Times, citando fontes anônimas do governo americano com base em informações do serviço de inteligência. As provas não são suficientes para dizer que o presidente iraquiano, Saddam Hussein, tenha criado uma "zona franca" para fugitivos da Al-Qaeda, que supostamente se infiltram no Iraque através do Irã, onde são recebidos pelos partidários da linha fundamentalista mais dura. Mas as fontes do Washington Times, um jornal conservador ligado aos círculos militares, estão convencidas de que Saddam sabe o que está acontecendo: "Ninguém jamais me convencerá de que Saddam possa ignorar o que acontece em seu país", disse um deles. A versão dá mais munição aos que querem atacar o Iraque. O vice-presidente americano, Dick Cheney, disse em Washington que o regime de Bagdá representa um "perigo crescente" para os EUA, e insiste em que a administração do presidente George W. Bush atacará preventivamente os países e grupos que ameaçam os EUA com o terrorismo. Durante uma reunião para angariar fundos para os republicanos, Cheney afirmou: "Estamos muito preocupados com qualquer possível conexão entre terroristas e regimes que dispõem ou buscam dispor de armas de destruição em massa. No caso de Saddam, nos encontramos diante de um ditador que claramente está em busca e já possui algumas destas armas". Cheney, que foi secretário de Defesa durante a Guerra do Golfo de 1991, não chega a estabelecer uma conexão direta entre o regime iraquiano e os ataques terroristas de 11 de setembro contra os EUA. No entanto, o vice de Bush adverte que "o perigo crescente requer resposta rápida, decisiva e determinada. Está muito claro que nossos inimigos têm a intenção de causar danos significativos ao povo americano. Devemos livrar a batalha contra o inimigo onde for necessário, para prevenir nosso país de novos traumas". Leia o especial