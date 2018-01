Al-Qaeda tentou criar armas biológicas, acusa Pentágono Os serviços de espionagem dos Estados Unidos chegaram à conclusão de que a rede extremista Al-Qaeda "esteve atrás de um sofisticado programa de pesquisas de armas biológicas", de acordo com um relatório do Departamento de Defesa dos EUA (Pentágono) ao Congresso americano. Ainda de acordo com o relatório, Coréia do Norte, Irã, Líbia e Síria possuem programas de armas químicas e biológicas e trabalham para melhorá-los com a ajuda de companhias sediadas em países como Rússia e China. Nações e organizações consideradas "terroristas" pelos EUA continuarão desenvolvendo armas químicas e biológicas mais sofisticadas e "esses armamentos poderão ser usados em conflitos regionais ou atos de terrorismo durante os próximos 15 anos", garante o texto. O interesse da Al-Qaeda em armas químicas, biológicas e nucleares é conhecido há algum tempo. O grupo liderado pelo milionário saudita no exílio, Osama bin Laden, qualificou o uso dessas armas contra alvos americanos e israelenses como "tarefa religiosa" dos muçulmanos. No Afeganistão, soldados americanos descobriram documentos e equipamentos que apontavam para tentativas rústicas de produção de armas químicas e demonstravam grande interesses em armas biológicas. O relatório do Departamento de Defesa, enviado ao Congresso em abril e revelado somente esta semana, é o primeiro documento oficial do governo americano a afirmar que a Al-Qaeda esforçou-se para desenvolver armas biológicas sofisticadas. No entanto, o relatório do Pentágono não fornece mais detalhes quais foram os esforços da organização extremista.