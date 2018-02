Al-Qaeda teria 5 mil membros ou simpatizantes nos EUA Alguns agentes do setor de inteligência dos EUA estimam haver, no país, 5 mil pessoas que simpatizam ou mantêm vínculos com a organização terrorista Al-Qaeda, dirigida pelo saudita Osama bin Laden, informou um alto funcionário do governo que pediu para não ser identificado. Na grande maioria, esses simpatizantes seriam homens originários do Oriente Médio ou do sul da Ásia. O número, o mais elevado divulgado até hoje, inclui os extremistas, pessoas suspeitas ou pessoas que podem saber de atividades terroristas, embora não participem delas. Abrange também cidadãos que involuntariamente mantêm contatos próximo com terroristas e poderiam dar informações importantes às autoridades, se fossem alertados. Esse seria o caso, por exemplo, do jordaniano Ramsi Al-Shannaq, preso em julho por ter entrado ilegalmente no país. O FBI suspeita que ele tenha dividido o quarto com dois dos seqüestradores dos atentados de setembro nos EUA, mas não tem indícios de seu envolvimento com terrorismo. Um outro alto funcionário calculou em poucas centenas, ou até menos do que isso, o número de membros de fato da Al-Qaeda vivendo no país. O governo americano também acredita que algumas empresas e entidades assistencialistas podem estar apoiando financeiramente a Al-Qaeda, razão pela qual investigadores federais têm realizado inspeções em instituições de caridade e joalherias (majoritariamente pertencentes a paquistaneses). "A chave é como definir a Al-Qaeda", disse a fonte. "Em termos de pessoas com vínculos diretos com a Al-Qaeda, creio que essa cifra é ridiculamente elevada. Em termos de simpatizantes, ou de pessoas com posições islâmicas extremistas, talvez aponte nessa direção (5 mil pessoas)". Grupos reduzidos com em média seis pessoas em Seattle, Chicago, Detroit e Atlanta estão sob vigilância do FBI e outros órgãos de espionagem, pois se acredita que formam parte da rede de Bin Laden, segundo o diário ?The Washington Times?.