Al-Qaeda teria cogitado ataque a usinas nucleares nos EUA A rede terrorista Al-Qaeda havia considerado atacar instalações nucleares americanas quando planejou seus atentados contra Nova York e Washington e0não descarta a realização de ataques nucleares no futuro, de acordo com um repórter que teria entrevistado os planejadores dos ataques de 11 de setembro. O correspondente da televisão Al-Jazira, Tosri Fouda, disse à Associated Press que a Al-Qaeda entrou em contato com ele para combinar a entrevista com Khalid Sheikh Mohammed e Ramzi Binalshibh num local secreto no Paquistão, em junho. Fouda esperou para pôr no ar a entrevista na quarta-feira, 11 de setembro, porque queria incluí-la num documentário para lembrar o primeiro aniversário dos ataques. Para muitas pessoas, um vídeo do líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, divulgado por autoridades americanas em dezembro, estabeleceu a responsabilidade da rede pelos atentados de 11 de setembro. As entrevistas de Fouda com Mohammed e Binalshibh estabeleceram essa ligação com clareza ainda maior. As autoridades americanas consideram Mohammed um dos mais altos líderes da Al-Qaeda ainda em liberdade e acreditam que ele ainda esteja planejando atentados contra interesses americanos. Representantes dos EUA afirmam que Binalshibh foi membro de uma célula baseada em Hamburgo liderada por Mohammed Atta, que supostamente foi o principal seqüestrador no dia 11 de setembro. "Sou o chefe do comitê militar da Al-Qaeda e Ramzi (Binalshibh) é o coordenador da Operação da Terça-Feira Santa", disse literalmente Mohammed, de acordo com Fouda. Mohammed revelou ainda textualmente, segundo o repórter da Al-Jazira, que o planejamento começou dois anos e meio antes de 11 de setembro, e os primeiros alvos cogitados eram instalações nucleares. "Nós decidimos contra isso por receio de que a coisa ficasse fora de controle", disse Mohammed. "Vocês não precisam saber mais do que isso agora e, seja como for, eventualmente ficou decidido deixar de lado os alvos nucleares. Por enquanto." Fouda disse que, em determinado momento, enquanto ele estava sendo conduzido para o encontro com os olhos vendados, pensou que estava indo encontrar-se com Osama bin Laden, o líder da Al-Qaeda. Nos dois dias em que Fouda passou conversando com os dois líderes, Mohammed referiu-se uma única vez a Bin Laden, usando o verbo no passado, e isso levou o repórter a concluir que o terrorista saudita provavelmente esteja morto. Mohammed e Binalshibh nunca lhe enviaram os vídeos prometidos da entrevista, disse Fouda. Ele possui apenas fitas de áudio. Fouda escreveu um artigo sobre essa entrevista para o Sunday Times, de Londres. Ele revelou que, durante as entrevistas, soube que o Congresso americano seria o quarto alvo dos ataques. Aviões seqüestrados chocaram-se contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e contra o Pentágono e um deles caiu num campo na Pensilvânia, depois que os passageiros aparentemente atacaram os seqüestradores. O artigo do Sunday Times, diz Fouda, "me ajudou a detalhar um pouco mais a entrevista e suas circunstâncias". Fouda soube também que Atta trabalhava numa célula "dormente" da Al-Qaeda na Alemanha desde 1992. Nos Estados Unidos, antes dos atentados, Atta se comunicava com dirigentes da Al-Qaeda via e-mail. Mas quando ele decidiu que tudo estava pronto, telefonou a Binalshibh na Alemanha para lhe dizer a data usando um quebra-cabeças que se referia às formas dos números 11 e 9.