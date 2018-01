Al-Qaeda teria planejado atacar avião em Londres O serviço secreto britânico informou que um plano terrorista elaborado pela Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, a ser executado no aeroporto londrino de Heathrow em fevereiro, incluía um ataque contra um avião de passageiros utilizando um míssil disparado a partir de um parque de diversões nas proximidades. Os serviços de inteligência conseguiram avisar a tempo o gabinete do primeiro-ministro e as forças de segurança, que enviaram milhares de tropas e agentes policiais para os arredores do maior aeroporto do país e de outros pontos turísticos de Londres, a fim de impedir a ocorrência dos ataques. Segundo informou neste sábado o jornal The Sun, os membros do grupo terrorista planejavam entrar no parque temático Legoland, nas imediações de Windsor - que se encontrava fechado durante o inverno - para lançar o ataque contra o avião de passageiros. O objetivo, afirmou um porta-voz da polícia secreta ao jornal, "ia ser um avião de passageiros de grande porte que chegasse a Heathrow".