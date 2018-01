Al-Qaeda tinha planos para assassinar o papa nas Filipinas O grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama bin Laden, queria assassinar o papa nas Filipinas durante a segunda metade da década de 1990, informou o jornal britânico The Sunday Times em sua edição de hoje, citando documentos dos serviços secretos do governo filipino. Os planos, segundo o jornal, teriam sido projetados por Khalid Sheikh Mohamed - um dos principais expoentes da Al-Qaeda -, que permaneceu por algum tempo nas Filipinas para preparar uma rede de "soldados" prontos para servir à causa. Mohamed, de 38 anos, encontra-se entre os terroristas mais procurados do mundo (existe uma recompensa de US$ 25 milhões para quem encontrá-lo) e em setembro passado declarou ao Sunday Times que se sentia orgulhoso pela devastação causada pelos atentados de 11 de setembro do ano passado nos Estados Unidos. Segundo o diário britânico, o primeiro atentado contra o papa João Paulo II por parte da Al-Qaeda estava previsto para ocorrer em janeiro de 1995, enquanto que o segundo foi organizado em 1999 (viagem que foi postergada). Em ambos os casos o grupo estava preparado para assassinar o pontífice com bombas ou utilizando franco-atiradores armados com fuzis.